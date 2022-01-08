Erol Bulut'tan hakem açıklaması

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-1 yenen Gaziantep FK'nin teknik direktörü Erol Bulut, futbolcularının iyi mücadele ettiklerini ve 3 puan aldıklarını belirtti.Bulut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi."İlk yarı 2-0 öne geçtik. İkinci yarı biraz kontrolü elden vermiş gibi gözüktük, 20-25 dakika. Bir gol bularak yarattıkları pozisyonlardan ikinciyi de bulabilirlerdi ama futbolcularımı tebrik ediyorum iyi mücadele ettiler. Oyuna sonradan soktuğumuz oyuncular iyi katkı sağladı. Üçüncü golle rahatlamış olduk. Bir pozisyon daha vardı değerlendiremedik. İlk yarı zaten yakaladığımız pozisyonları değerlendirebilseydik, 3-0 hatta 4-0 içeri girebilirdik. Futbol işte bazen yakaladığınız pozisyonları bazen iyi değerlendiriyorsunuz maçı kazanıyorsunuz, bazen fazlasıyla pozisyona girip değerlendiremiyorsunuz, maçı kaybediyorsunuz. Detaylar çok önemli. Futbolcularım bugün hem hücum anlamında hem defans anlamında detayları iyi yerine getirdi, nitekim 3 puan aldık."