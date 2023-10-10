Erol Bulut'tan Fenerbahçe itirafı!

Cardiff Teknik Direktörü Erol Bulut, TRT Spor'a flaş açıklamalarda bulundu.Erol Bulut yaptığı açıklamada,dedi.Erol Bulut,ifadelerini kullandı.Yunus Akgün ve Ozan Tufan ile ilgili de konuşan Bulut, "açıklamasını yaptı.