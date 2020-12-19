Erol Bulut: 'Takımla toplantı yaptık, olumlu yansıyacak'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, kadro seçimi hakkında açıklamalarda bulundu.



Nazım ve Novak tercihleriyle ilgili konuşan Bulut, "Bu sabah üzücü bir haberle uyandık. Hastanede patlama olmuş. Hayatını kaybeden kardeşlerimize rahmet diliyoruz. Üzücü bir haber oldu. Takımla toplantılar yaptık. Sıkıntılarımızı masaya döktük. Bu toplantının sonucu, olumlu olarak sahaya yansıyacak. Gökhan'ın uzun süredir bir sakatlığı vardı, sakat sakat oynuyordu. Riske etmek istemiyoruz. Aramızdan daha uzun süre ayrılmamasını istiyoruz. Diğer tarafta da Novak olacak. Tercihimiz bu şekilde oldu." ifadelerini kulandı.



