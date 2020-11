Erol Bulut: 'Şu an yüzde 70'iz! Yüzde 100 olunca...'

7 haftası geride kalan Süper Lig'de maç fazlasıyla liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe, hem oynadığı futbol hem de kadro kalitesiyle açık ara şampiyonluğun favorisi olarak gösteriliyor.



Teknik direktör Erol Bulut da mutlu sona ulaşacaklarından emin. Her kesimden övgü alan ekibinin henüz yüzde 70 kapasiteyle sahada olduğunu dile getiren başarılı hoca, "18 transfer yapmış, teknik ekibi yenilnemiş bir takımın bu konumda olması inanılmaz. Yüzde yüze ulaştığımızda önümüzde kimse duramaz." dedi.



"ŞAMPİYONLUĞA KİLİTLENDİK"



Yönetim kurulu, idari kadro, futbolcular ve teknik ekibin iyi bir uyum içinde olduğunu vurgulayan Erol Bulut "Herkes el ele vermiş, Fenerbahçe'yi hak ettiği yer olan zirvede tutmak için özveriyle çalışıyor. Çok kaliteli oyunculara sahibiz. Her an skoru değiştirebilecek yetenekte isimler var. Şampiyonluğa kilitlenmiş durumdayız. Önümüzdeki engelleri tek tek aşarak sezonu zirvede tamamlayacağız. Şampiyonluğu kimseye kaptırmayacağız." diye konuştu.