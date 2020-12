Erol Bulut: 'Sosyal medyadan küfür işittik'

Ülker Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktaran Bulut, sahalarında 3 maç sonra kazandıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.



Zor bir maçın geride kaldığını aktaran Erol Bulut, "Kazanmamız gereken bir maçtı. Çok eksiğimiz olmasına rağmen müthiş mücadele verdik. Geriye düşmemize karşın öne geçip, 3 puan aldığımız için çok mutluyuz. Futbolcularımı tebrik ediyorum. İnançlarını kaybetmediler. Birbirlerine destek çıktılar. Hak ettiğimiz 3 puanı aldığımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



Son haftalarda istenilen sonuçları alamadıkları için futbolcuların ve kendilerinin baskı altına girdiğini vurgulayan sarı-lacivertli takımın teknik direktörü, "Yanlış transferler yaptığımız söylendi. Her şeye saygı duyuyorum ama bir şeyi yüzde 100 istediğiniz zaman değişimi görebiliyorsunuz. Bugün futbolcularım her şeyi istedi. İnşallah istediğimiz değişimi daha iyi şekilde taraftarlarımıza izletmeye çalışacağız." diye konuştu.



"HERKES TAKTİKLER UYDURUYOR"



Erol Bulut, sarı-lacivertli takımın taktik anlayışıyla ilgili yapılan eleştirilere ve yorumlara şu şekilde cevap verdi:



"Taktiklerle ilgili çok güzel yorumlar yapılıyor. Herkese saygım var. Benim dışımda herkes Fenerbahçe'ye taktikler uyduruyor. Zaman zaman eksik yapsak da taktiğimiz belli. Bu maçta 4-4-2 oynadık, sonra 4-2-3-1'e döndük. Herkes bunu bizden daha iyi bildiğini dile getiriyor. Yanlışlarımız illaki var. Genciz, hata yapıyoruz, insanız. Hatalarımızı minimuma düşürmeye çalışıyoruz. Bunun üzerinde çalışmalarımıza devam edeceğiz."



"KASTAN HATA YAPILMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"



Müsabakanın hakemi Bahattin Şimşek'in verdiği kararların ve gösterdiği kırmızı kartların Medipol Başakşehir cephesi tarafından sert bir şekilde eleştirilmesiyle ilgili bir soru üzerine Erol Bulut, şunları kaydetti:



"Hakemle ilgili çok konuşuldu. Maç içinde gerginlik oldu. Biz bugüne kadar verilen kararlara saygı duyduk. Geçen hafta yaşadıklarımızı biliyorsunuz. Verilmeyen penaltı ve gol. İttifak Holding Konyaspor maçında attığımız gol verilmedi. Beşiktaş maçında yediğimiz golden önce olan fauller var. Ben hiçbir zaman hakemlerle ilgili fazla konuşmadım. Bugün bazı pozisyonlarda Medipol Başakşehir aleyhine kararlar verdiği konuşuluyor. Göksel Gümüşdağ'ı dinledim. Hata yapılıyor ama kasten hata yapılmadığını düşünüyorum. Biz de üzüldük. İnşallah bundan sonra her şey daha disiplinli olur.



Kaleye gelen ilk şutta gol yediklerini söyleyen Bulur, "Kalemize gelen ilk top yine gol oldu, şanssızlık. Futbolcularımız maçı hiç bırakmadı. Mücadelemizi gösterdik. 8-9 eksiğimiz var. Yedek kulübesinde Sosa, Gökhan Gönül sakattı. Değişiklik alternatifimiz yoktu. Elimizdeki arkadaşlarla mücadele ettik. 3 puanı aldık. Fenerbahçe taraftarı haklı olarak hücum ve baskılı oyun istiyor. Bunu tam olarak yapamadık. Eksiklikler oldu. Çalışıyoruz ama istediğimiz gibi uygulayamadık." dedi.



"SOSYAL MEDYANIN CÜMLELERİ, KELİMELERİ..."



Yapılan eleştirilere yanıt veren Bulut, "Bugün 4-1 kazandık. 11'e 11'ken çok iyi oynadık. Topa baskı yaptık, kazandık. Rakibe az pozisyon verdik. Önümüzde bir süreç var. Çalışacağız. Zor bir süreçten geçtik. Taraftarımız haklı olarak bizi ve futbolcuları eleştirdi. Sosyal medyanın cümlelerini, kelimelerini ağzıma almak istemiyorum. Küfür işittik. Ben galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. 18 tane yeni oyuncu, teknik direktör ve ekip yeni. Yeni bir şeyler kurmaya çalışıyoruz. Bu bir süreç. Zaman alıyor. Biz de bu zaman biraz uzadı. Sezon başından kamp süreci için tam 4 hafta vardı. 18 futbolcu bir anda gelmedi. Bir anda gelmiş olsaydı daha farklı olabilirdi. Hep aralıklı geldi. Oynamak istediğimiz futbolu da değiştirdi. Süreç, zaman alıyor. Çalışmakla aşacağız bunu. Hakkımızda kötü / iyi konuşan herkese teşekkürler. Fenerbahçe için mücadele ediyoruz. Sonuna kadar Fenerbahçe için mücadele edeceğiz. Mert hakan haftalardır gol atmayı istiyor. İyi çalışıyor. Üzerinde büyük bir yük var. Transfer dönemi nasıl geçti biliyorsunuz. Golü atınca birlikte sevindik." mesajını verdi.





Teknik Direktörüi 4-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın sonrasında konuştu.