Göreve geldiği günden bu yana kazansa da kaybetse de eleştiri oklarının hedefinde olan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, oyun sisteminde yaptığı değişikliklerin karşılığını fazlasıyla aldı.



Sezonun ilk haftalarında sürekli saldırıp kenar ortalarıyla gol arayan, buna karşın savunmada açıklar veren oyun sistemi, Bulut'un ekibinde yer alan analist İbrahim Kemal Menderes'in isabetli teşhisleriyle değişti. Artık 'rakibe göre' oynamaya başlayan Fenerbahçe, bu değişim sayesinde son 4 maçını kazanarak zirveye ortak oldu.



TOPU VERDİ, MAÇI ALDI



Bulut'un 'sonuç odaklı oyun' felsefesi doğrultusunda Alanya maçında topu rakibe verip kontrataklarla sonuca giden Fenerbahçe, Erzurum deplasmanında da 3. bölgede Thiam'la, orta sahada da Gustavo-Ozan-Pelkas üçlüsüyle pres yaparak rakibe oyun kurma şansı tanımadı.



GiZLi KAHRAMAN



Bulut, Başakşehir, Kasımpaşa, Alanya ve Erzurum maçlarında ayrıca yeni oyuncular kazandı.



Daha önce fazla şans bulamayan Sadık'ı Kasımpaşa deplasmanında sol bek oynatan Bulut, Alanya ve Erzurum karşısında stoperde görev verdi. Özellikle hızıyla fark yaratan Sadık, top kesme ve şut engellemedeki başarısıyla öne çıktı. Bu maçlarda Sinan'ı ağırlıklı olarak sağ kanatta oynatan Bulut, Thiam'ı santrfora çekerek, hücuma hareket kattı. Erol Bulut'un bu süreçte takıma kazandırdığı bir başka isim, sağ bek Nazım Sangare oldu.



F.Bahçe'deki başarılı değişimin mimarı İbrahim Kemal Menderes, gece gündüz rakiplerin maçlarını izleyerek güçlü ve zayıf yönlerini belirliyor. Hiç öne çıkmayan, maçlarda kulübeye dahi oturmayan Menderes'i sadece maçlardan sonra çekilen toplu sevinç fotoğraflarında görmek mümkün.







