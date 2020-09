Erol Bulut: 'Sezona kupayla başlamak çok güzel'

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, Fenerbahçe'nin Demir Grup Sivasspor'u mağlup ederek şampiyon olduğu The Land of Legends Cup Turnuvası'nın ardından yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulundu.



Sezona kupayla başlamanın çok güzel olduğunu belirten Erol Hoca, "İnşallah bunun devamı da gelir. Bugün istediğimiz etkide olamadık. İlk yarı birkaç pozisyonumuz oldu. İyi değerlendiremedik. Yakaladığımız pozisyonları daha iyi sonuçlandırmamız lazım. Bu kesin ama defans anlamında iyi işler yaptık. Kalemizde sadece uzaktan bir iki tane şut var. Rakibe çok fazla pozisyon vermedik. O anlamda mutluyum ama her zaman üzerine koymamız gerekiyor. Unutmayalım ki burada 5, 6, 7 tane oyuncumuz yok. Aramızda değiller. Onları değerlendiremedik. Önümüzdeki hafta lig başlıyor. İlk maçımıza iyi hazırlanıp galibiyetle başlamak istiyoruz. İnşallah bunu başarırız." İfadelerini kullandı.