Erol Bulut: Serdar Aziz - Lemos tercihini anlattı

Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut, Antalyaspor karşısında savunma hattında Lemos'un yerine Serdar Aziz'i tercih etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Erol Bulut: Serdar Aziz - Lemos tercihini anlattı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Kasım 2020 19:29
Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut, Antalyaspor karşısında savunma hattında Lemos'un yerine Serdar Aziz'i tercih etmesini değerlendirdi.

Fenerbahçe'nin kaliteli futbolculardan kurulu olduğunu belirten Bulut, "Bizim takımda 25 tane kaliteli futbolcu var. Kimin oynamasından daha ziyade kimin bize ne kadar katkı sağlayacağı önemli. Serdar'ı bugün Tisserand ile beraber tercih ettik" dedi.

Antalyaspor'u da yorumlayan Bulut, "Güzel gidiyoruz, Antalyaspor'un eksikleri var ama biz rakibimizi hafife almıyoruz. İlk saniyeden itibaren konsantre olmamız gerekiyor. Bu tarz takımlara karşı her zaman daha fazla dikkatli olmak gerekiyor" şeklinde konuştu.

Erol Bulut'un Serdar Aziz tercihini yorumlayan İlker Yağcıoğlu, "Erol hocanın açıklamalarından Serdar Aziz'in birinci tercihi olduğunu anladım. Sağlıklı bir Serdar olduğu sürece ilk 11'de oynar, Erol hoca bu şekilde düşünüyor sanırım. İyi bir Serdar bu Fenerbahçe'de her zaman ilk 11 oyuncusu olarak düşünülebilir" dedi.







Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için