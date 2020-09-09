Erol Bulut: "Şampiyonluktan başka düşünce olmasın"

Sarı-Lacivertliler'in teknik patronu, Rizespor maçı öncesi öğrencilerine bu uyarıları yaptı

Erol Bulut: 'Şampiyonluktan başka düşünce olmasın'
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09 Eylül 2020 09:40
Fenerbahçe'nin teknik patronu, Rizespor maçı öncesi öğrencilerine taktiksel anlamda talimatlar yağdırıyor.

Erol Bulut, ligin ilk karşılaşmasında futbolcularından fizik güçlerini kullanmalarını isteyerek, "Pres, pres, pres...Rakibe nefes aldırmadan oynamalıyız. Oyunun her alanında üstünlüğümüzü kabul ettirmeliyiz. Ligin ilk düdüğü çaldığı andan itibaren aklınızda şampiyonluktan başka düşünce olmasın. Bunu başaracağımıza inanırsanız, gerisi daha kolay gelir" dedi.

 



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