Erol Bulut Rize maçında neden Frey'i forvet oynattı? İşte sebebi...

Fenerbahçe'de, Muriç'in Lazio'ya transferinin kesinleşmesi sonrası teknik direktör Erol Bulut'un, Çaykur Rizespor karşılaşmasında forvette Thiam'ın yerine kadroda düşünülmediği konuşulan Michael Frey'i sahaya sürmesi herkesi şaşırtmıştı. Sarı-Lacivertliler'in hocası Bulut, yakın çevresine 90 dakika sahada tuttuğu İsviçreli oyuncuyu oynatmasının nedenlerini anlattı.



'Planlarımızı buna göre yaptık'



Tecrübeli hocanın, "Frey'i taktik gereği forvette oynattım. Sahada sahte 9 numara rolünü üstlendi. Asıl görevi gol atmak değil, takım arkadaşlarının gol atmasını sağlamaktı. Savunma ile mücadeleye girmesini, pres yapmasını ve elinden geldiğince rakip defansı bozacak koşular yapmasını istedik. Burada amacımız, kanatlardaki oyuncularımızın gol pozisyonlarına girmesini sağlamaktı. Hücum planlarını buna göre yapmıştık. Frey iyi mücadele etti ve sahada da işini yaptı" ifadelerini kullandığı öğrenildi.



