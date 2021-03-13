Erol Bulut: "Rakibe saygı duymazsak cezasını çekeriz"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Gençlerbirliği maçının önemini anlattı

Haber; Fanatik
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Erol Bulut: 'Rakibe saygı duymazsak cezasını çekeriz'
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13 Mart 2021 13:34
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, dünkü idmanda futbolcularına konuşma yaparak Gençlerbirliği maçının önemine değindi. Erol Bulut, "Rakibin form durumu ve puan tablosundaki konumunu unutun. Sahaya çıktığımızda rakibe saygı duymazsak cezasını çekeriz" dedi.

Gençlerbirliği sınavının kritik bir viraj olduğunu söyleyen Bulut, "Kazanmamız halinde hem evimizdeki 3 puan hasreti bitecek hem peş peşe 2 maç galip gelmiş olacağız hem de Beşiktaş  derbisi öncesi moral bulacağız" diye konuştu.

Öte yandan Kadıköy'de bir türlü istedikleri sonuçları alamadıklarını hatırlatan Erol Bulut, "Buna son vermenin, yeni bir başlangıç yapmanın zamanı geldi. Konya'da ne kadar iyi bir takım olduğumuzu gösterdik. Şimdi sahamızda Gençlerbirliği karşısında yine güzel futbol oynayıp, bol gollü bir galibiyet alarak kendimizi affettirelim" dedi.



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