Erol Bulut: 'Penaltıdan kaybettiğimiz bir maç daha'

Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Sivasspor'a 1-0 mağlup olan Alanyaspor'da teknik direktör Erol Bulut, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
"PENALTIDAN KAYBETTİĞİMİZ BİR MAÇ DAHA..."
Bu sezon penaltıdan yedikleri gollerle kaybettikleri maçlardan yakınan başarılı teknik adam, "Penaltıdan kaybettiğimiz bir maç daha. Rakibimizden iyi oynadığımız ama penaltıdan kaybettiğimiz maç. Galatasaray, Trabzonspor, bugün bu maç... Üstün oynamamıza rağmen kaybettik. İkinci yarıdan çok memnunum. Yeterince gol pozisyonuna girdik ama şans bizden değildi. Sivasspor, penaltıdan bir gol attı ve şans da onların yanındaydı." ifadelerini kullandı.
"PENALTIYA DİYECEK BİR ŞEY YOK"
Penaltı pozisyonunda Caulker'ın rakibi görmediğini söyleyen Erol Bulut, "Caulker'ın penaltı pozisyonunda hamle yaptığı oyuncu Hakan'dı galiba, Hakan'ı görmedi topa konsantre olmuştu. Hamlesini geri çekemedi, penaltıya diyecek bir şey yok." dedi.
"MERT HAKAN, TARAFTARA YAPMIŞ HAREKETİ"
Mert Hakan'ın gol sevinci için konuşan Bulut, "Fazla söylenecek bir şey yok, kendisi bana anlattığına göre taraftarla problemi olmuş, onun için yapmış. Ben sadece bizim önümüzde olmaması gerektiğini söyledim. Onun söylediklerine inanıyorum." diyerek sözlerini noktaladı.
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"PENALTIDAN KAYBETTİĞİMİZ BİR MAÇ DAHA..."
Bu sezon penaltıdan yedikleri gollerle kaybettikleri maçlardan yakınan başarılı teknik adam, "Penaltıdan kaybettiğimiz bir maç daha. Rakibimizden iyi oynadığımız ama penaltıdan kaybettiğimiz maç. Galatasaray, Trabzonspor, bugün bu maç... Üstün oynamamıza rağmen kaybettik. İkinci yarıdan çok memnunum. Yeterince gol pozisyonuna girdik ama şans bizden değildi. Sivasspor, penaltıdan bir gol attı ve şans da onların yanındaydı." ifadelerini kullandı.
"PENALTIYA DİYECEK BİR ŞEY YOK"
Penaltı pozisyonunda Caulker'ın rakibi görmediğini söyleyen Erol Bulut, "Caulker'ın penaltı pozisyonunda hamle yaptığı oyuncu Hakan'dı galiba, Hakan'ı görmedi topa konsantre olmuştu. Hamlesini geri çekemedi, penaltıya diyecek bir şey yok." dedi.
"MERT HAKAN, TARAFTARA YAPMIŞ HAREKETİ"
Mert Hakan'ın gol sevinci için konuşan Bulut, "Fazla söylenecek bir şey yok, kendisi bana anlattığına göre taraftarla problemi olmuş, onun için yapmış. Ben sadece bizim önümüzde olmaması gerektiğini söyledim. Onun söylediklerine inanıyorum." diyerek sözlerini noktaladı.
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