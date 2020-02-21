Erol Bulut: 'Penaltıdan kaybettiğimiz bir maç daha'

Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda1-0 mağlup olanteknik direktör, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.Bu sezon penaltıdan yedikleri gollerle kaybettikleri maçlardan yakınan başarılı teknik adam, "PÜstün oynamamıza rağmen kaybettik. İkinci yarıdan çok memnunum. Yeterince gol pozisyonuna girdik ama şans bizden değildi. Sivasspor, penaltıdan bir gol attı ve şans da onların yanındaydı." ifadelerini kullandı.Penaltı pozisyonunda Caulker'ın rakibi görmediğini söyleyen Erol Bulut, "Caulker'ın penaltı pozisyonunda hamle yaptığı oyuncu Hakan'dı galiba, Hakan'ı görmedi topa konsantre olmuştu. Hamlesini geri çekemedi, penaltıya diyecek bir şey yok." dedi.Mert Hakan'ın gol sevinci için konuşan Bulut, "Fazla söylenecek bir şey yok, kendisi bana anlattığına göre taraftarla problemi olmuş, onun için yapmış. Ben sadece bizim önümüzde olmaması gerektiğini söyledim. Onun söylediklerine inanıyorum." diyerek sözlerini noktaladı.