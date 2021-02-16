Sarı lacivertliler Mesut Özil'in yavaş yavaş form tutmasıyla moral buldu. Sezonun kalan bölümünün en etkili ismi olarak öne çıkan Pelkas'ın da Göztepe maçına hazır olması bekleniyor. Bu bir sorunu doğuruyor: İlk 11'de kim oynayacak? Teknik patron Erol Bulut, ne Özil'i ne de Pelkas'ı kaybetmek istemiyor.
Erol Bulut, Pelkas'ı kanada monte edecek
Mesut Özil'i 10 numaraya koyan Erol Bulut, faydalanmak istediği Pelkas'ı ise kanatta oynatacak. Bulut, iki yetenekli futbolcunun uyumuyla hücumu güçlendirmenin peşinde.
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16 Şubat 2021 12:42
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