Erol Bulut, Pareira'yı yakaladı

Teknik direktör Erol Bulut, Fenerbahçe'de önemli bir istatistik elde etti

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Erol Bulut, Pareira'yı yakaladı
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03 Kasım 2020 07:44
Erol Bulut, Antalyaspor maçının ardından Fenerbahçe'de önemli bir istatistik yakaladı. Süper Lig'de ilk 7 haftada kaybetmeden ilerleyen sarı-lacivertlilerde Bulut, eski hocası Carlos Alberto Pareira'dan sonra bunu ilk senesinde başaran ikinci isim oldu.

Ayrıca 3 puanlı sisteme geçildikten sonra Daum, Veselinovic, Pareira ve Aykut Kocaman'ın ardından ilk 7 haftaları namağlup geçen 5. hoca olarak kayıtlara geçti.


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