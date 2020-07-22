Erol Bulut: 'Paraya değil armaya gelirim!'

Sezonun son haftasına gelindi ve Fenerbahçe'de yeni sezonun hocasının kim olacağı merak ediliyor. Adaylar arasında ilk sırada yer alan Alanyaspor'un Teknik Direktörü Erol Bulut'tan Fenerbahçe yönetimini etkileyecek bir hamle geldi.



Sözcü Gazetesi'nden Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Alanya'nın senelik 1 milyon Euro'yla yeni sözleşme önerdiği Bulut, sarı-lacivertlilere 'para ikinci planda' mesajı verdi. Başarılı teknik adam, Fener'den yıllık 750-800 bin Euro arasında gelecek teklife bile 'evet' yanıtı verecek.



GÖZLER ALİ KOÇ'TA



Hayalini kurduğu Fenerbahçe Teknik Direktörlüğü için hazır olduğunu ileten Erol Bulut'un yakın çevresine "Mesele Fenerbahçe olunca parayı düşünmem. Armaya hizmet etmek için gelirim. Bu büyük kulüpte futbol oynadım ve ekmek yedim. Teknik direktör olarak Fenerbahçe'ye bir hizmet borcum var" ifadelerini kullandığı öğrenildi.



Başkan Ali Koç'un bu durum karşısında önümüzdeki günlerde kurmaylarıyla görüşüp kesin karar alması bekleniyor.



