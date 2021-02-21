Erol Bulut: 'Özür diliyoruz'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Göztepe'ye 1-0 yenildikleri karşılaşmanın sonrasında konuştu.



Bu yenilgiyi telafi edebileceklerini kaydeden Bulut, "Sonuca baktığımızda kaybedilen 3 puan var. Kazanmamız gereken bir maçtı. İstemediğimiz bir kayıp oldu. Özür diliyoruz. Bunu telafi edeceğimiz maçlar var. Daha 15 hafta var. Onun başlangıcını önümüzdeki hafta Trabzon'da yapmamız gerekiyor. Bunu yapacak gücümüz var." dedi.



İstedikleri oyunu oynayamadıklarını kaydeden teknik adam, "Oyun yüzde olarak bizde ama bu hiçbir şey ifade etmiyor. Golle sonuçlandıramadığınız zaman... Rakip korner sonrası attığı bir golle kazandı. Daha fazla efor sarf etmek gerekiyordu. İyi kapandılar. Zemin de biraz bozuktu. Oynamak istediğimiz oyunu engelledi." ifadelerini kullandı.



Sosyal medyada kendisine yönelik eleştirileri de yanıtlayan antrenör, "Sosyal medyayı uzun zamandır takip etmiyorum. Daha çok takıma ve oyunumuza odaklanmaya çalışıyorum. Zaman zaman iyi oynamadığımız, kazandığımız maçlar oldu. O zaman da topa yüzde olarak sahip olamıyoruz, Fenerbahçe böyle mi kazanacak diyorlardır. Bugün görüyoruz ki topa ne kadar sahip olursanız olun, pozisyonları gole çeviremeyince sonuca gidemiyorsunuz. Sonuçta bu oyunun stratejisi. Önümüzde 15 lig maçı var, 45 puan var, onun başlangıcını Trabzon'da yapmak istiyoruz. Bu belki şu anda herkese, 'Hocam ne anlatıyorsun' diye geliyor ama futbolcularım en iyi şeklide hazırlanıp, maça diri çıkıp, oradan 3 puanı alarak İstanbul'a geleceğiz." diye konuştu.



















