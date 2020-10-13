Erol Bulut: 'Ozan Tufan sezona damga vuracak'

Futbolculuk döneminde Fenerbahçe forması giyen Erol Bulut, teknik direktörlük görevine getirildiği sarı-lacivertli kulüpte, şampiyonluğa ulaşarak, özleme son vermek istiyor. Kadrosunda birçok önemli isim bulunan Erol Bulut, Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ozan Tufan'ı ayrı bir yere koyuyor.



Basın mensuplarıyla sohbet gerçekleştiren genç teknik adam, A Milli Takım'da da ön plana çıkan Ozan Tufan hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı.



"OZAN TUFAN'I SATMAYI DÜŞÜNMEDİK"



Sarı-lacivertlilerin teknik patronu "Ozan Tufan'ı kesinlikle satmayı düşünmedik. Bizim için çok ama çok değerli bir oyuncu." dedi.



"OZAN TUFAN'IN YILI OLACAK!"



Ozan Tufan'ın sezona damga vuracağını iddia eden Erol Bulut "Yetenekleri çok fazla. Onu ön tarafta oyun bozarken de dripling yaparken de görüyorum. 10 numarada da görev verdim. İş bitiren bir 10 numara bizim için çok değerli. Bu sezon, Ozan Tufan'ın yılı olacak." ifadelerini kullandı.



