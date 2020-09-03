Erol Bulut: "Oyuncularımdan memnunum"

Erol Bulut, takımının kısa sürede katettiği ilerlemeden son derece memnun.

Haber; Sabah
Erol Bulut: 'Oyuncularımdan memnunum'
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03 Eylül 2020 11:40
Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, takımının kısa sürede katettiği ilerlemeden son derece memnun.

Genç çalıştırıcı, yeni gelen oyuncuların uyum sağlamasıyla birlikte her geçen gün daha iyiye gittiklerini söyleyerek, "Yakaladığımız bu çıkışın devamı gelecek. Bütün oyuncularımın isteğinden ve hırsından memnunum. Formayı kapmak için ortaya koydukları mücadele, beni gelecek adına umutlandırıyor" dedi.

 

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