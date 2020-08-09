Erol Bulut oyun sistemini değiştiriyor

Son senelerdeki sportif başarısızlığı unutturmak isteyen Erol Bulut, Fenerbahçe'ye yeni ve kalıcı bir anlayış getirmek istiyor.İşe yeni sistemden başlayacak genç çalıştırıcı, gerçekçi hedefleri doğrultusunda istikrarlı bir oyun yerleştirecek. Rakibin birinci bölgesinde baskı kuran, topu hızlı bir şekilde kazanıp gol bulmaya dayanan, hücum futbolu oynayan anlayışı takıma oturtacak.İşe taktikten başlayacak Bulut'un yol haritası şöyle:Şifre top kazanma: Rakibin birinci bölgesinde baskı kuran, topu hızlı bir şekilde kazanıp gol bulmaya dayanan, hücum futbolu oynayan anlayışı takıma oturtacak. Kamp süresince futbolculara hücum ve defans anlamında istediklerini anlatıp oyun sistemini ezberletecek.Duran toplara özel ilgi: Duran topların önemini sık sık vurgulayan Erol Bulut, özel varyasyonları takımına yerleştirecek. Bulut, takımının duran toptan gol yemeyen ve buna karşın serbest vuruş organizasyonlarıyla çok gol atan bir kimlikte olmasını istiyor.Kondisyonda fark atacak: Erol Bulut, Fenerbahçe'nin ligdeki 'en güçlü' takım olmasını istiyor; Yunan kondisyoner Pantelopoulos'a çok güveniyor. Bulut ile Malatya ve Alanya'da çalışan Pantelopoulos, fizik-kondisyon konusunda takımı üst seviyeye çıkaracak.