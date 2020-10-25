Erol Bulut: 'Onlara Kadıköy'ü hissettirin'

Süper Lig'de son 2 maçını kazanarak moral bulan Fenerbahçe, dün akşam saatlerinde yaptığı taktik çalışma ile Trabzonspor derbisinin hazırlıklanı tamamladı ve Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi. Antrenman öncesinde teknik patron Erol Bulut futbolcularıyla bir toplantı yaptı.



ENERJİMİZ SAHADA OLMALI...



Derbinin seyircisiz oynanacağını hatırlan Bulut, "Taraftarımız yok ama baskı ve önde yapacağımız presle Trabzon'a Kadıköy'ü hissettirmeliyiz. Tüm enerjimiz sahada olmalı" dedi.



SAKİN KALMAMIZ GEREKİYOR



Trabzon'un kapandığı anlarda panik yapılmamasını isteyen Bulut, "Sonuçta bir derbi maç. Gol gecikebilir. Bu bizi paniğe ve hataya sürüklememeli. Sakin kalmayı başarmalıyız" ifadesini kullandı.



ÖNÜMÜZDE UZUN YOL VAR



Durum değerlendirmesi yapan Bulut, "Geride kalan 5 maç sonunda topladığımız 11 puan bizim zirveye tutunmamızı sağladı. Ayrıca henüz yenilgi yüzü görmeyen takımlar arasında bulunmamız da ayrı bir motivasyon kaynağı. Bu durum bizim iyi ve güçlü bir takım olduğumuzun kanıtı. Ancak sezon başında hedef koyduğumuz şampiyonluğa ulaşmak için önümüzde çok uzun bir yol var. Bu yolda zaman zaman kayıplar yaşayacağız, tökezleyip düşeceğiz. Ancak ayağa kalkmasını bileceğiz. Uzun bir aradan sonra taraftarımızla buluşmak, bize itici güç olacak. Gücümüzü gösterelim, bizi izlemeye gelenleri evlerine mutlu şekilde gönderelim" yorumunu yaptı.



PRESİ OZAN TUFAN BAŞLATACAK



Derbide forvet arkası pozisyonda oynayacak olan Ozan Tufan'a presi başlatma görevi verildi. Bulut, "Top rakipteyken 4-4-2'ye döneceğiz. Önde Ozan ve Samatta pres gücümüz olacak" dedi.



