'Erol Bulut, Muhammet Demir'i düşünmüyor! Çözüm bulacağız'

Gaziantep FK'da forma giyen ve takımdan ayrılması gündemde olan Muhammet Demir'in menajeri Batur Altıparmak, Sporx'e özel açıklamalarda bulundu.



Teknik direktör Erol Bulut ile arası açılan ve sıkıntılı bir sürece giren Muhammet Demir konusunda yaşananları ve olması gerekenleri Batur Altıparmak değerlendirdi.



Muhammet Demir konusunda Gaziantep FK yetkilileri ile konuşma taraftarı olduğunu ifade eden Batur Altıparmak, iki tarafın da elini taşın altına koyması gerektiğini söyledi.



"EROL HOCA DÜŞÜNMÜYOR!"

"BİR ŞEKİLDE YOLUMUZU ÇİZECEĞİZ"



Teknik direktör Erol Bulut'un Muhammet Demir'i yeni sezonda düşünmediğini ifade eden Altıparmak; "Sonuçta Erol Hoca düşünmüyor. Muhammet de doğal olarak kalmak istemez. Üç hafta önce geldiğimde kulüp yöneticileri ile yaptığım görüşmede, bize ayrılık söylendiğinde, ben de orta yolun bir şekilde bulunmasını söyledim. Elbette kulübünde haklı olduğu bazı konular var. Sonuçta sezon başında bonservis (5 Milyon TL) verilmiş ve bizden bu bonservis isteniyor. Şu an Türkiye'de hiçbir kulübün böyle yüksek rakamlar verme şansı yok. Ben diyalog taraftarıyım. Karşılıklı oturup konuşulup diyalogla bir çözüm bulunmalı. Biz bir şekilde yolumuzu çizeceğiz." dedi.



"KONUŞARAK ÇÖZMEYE ÇALIŞACAĞIZ"



Her iki tarafında elini taşın altına koymak zorunda olduğunu belirten Batur Altıparmak; "Konuşarak çözmeye çalışacağız. İnşallah başarılı oluruz. Bir şekilde iki tarafta taşın altına elini koymak zorunda." ifadelerini kullandı.



HABER: Ali Budak

