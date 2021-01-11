Erol Bulut: 'Mecburiyetten buradayım'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, BB Erzurumspor maçı öncesinde konuştu.



Yayıncı kuruluşa tepki gösteren teknik adam, "Son 2 günde Fenerbahçe ailesine olan adil olmayan bir durum gerçekleşmektedir. Yayıncı kuruluşun tarafsız ve adil olduğunu düşünmekteyiz normalde. Bunu hiçbir alanda bunu göremiyoruz. Benim şu an burada olmam mecburiyetten. Yayıncı kuruluşun tavrı bizi üzmektedir." ifadelerini kullandı.



Bulut, maç öncesinde soru almadan flaş röportajı sonlandırdı.



SERDAR AZİZ DE TEPKİ GÖSTERDİ



Serdar Aziz de yayıncı kuruluşa tepki gösterirken, "Maçı konuşmayacağım. Sezon başından bugüne kadar, yayıncı kuruluşun bizle alakalı neler yapmak istediğini anlamış değiliz. Fenerbahçe çok büyük bir camiadır. Biz gerekli cevabı sahada vereceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın. Biz adil ve tarafsız bir yayın bekliyoruz. Bunların da cevabını sahada vereceğiz." dedi.



BEIN SPORTS ÖZÜR DİLEMİŞTİ



Yayıncı kuruluş beIN Sports, Karagümrük - Konyaspor maçındaki küfürlü tezahürata ilişkin bir özür mesajı yayımladı.



beIN Sports'un açıklaması şu şekilde;



COVID kısıtlamaları kapsamında tüm yayın endüstrisinde yaygın olarak kullanılan ve maçları daha keyifli hale getirmek amacıyla sunulan "Maçı seyirci ses efekti ile izleme" seçeneğini bu dönemde biz de abonelerimize sunuyoruz. Bugün oynanan Fatih Karagümrük S.K. - İttifak Holding Konyaspor maçının fonunda kullanılan ses efektlerinde Fenerbahçe kulübü aleyhine tamamen uygunsuz bir tezahürat duyulmuştur. Fark edilmeden yanlışlıkla yayınlanan ve hemen kaldırılan bu tezahürattan dolayı tüm Fenerbahçe camiasından içtenlikle özür dileriz. İlgili tezahüratın derhal sistemden çıkarılarak gerekli önlemlerin hızla alınacağını, ayrıca yayınlarımızda kullanılan tüm ses efektlerinin uygunluğuna dair detaylı bir incelemenin de başlatıldığını kamuoyunun bilgisine sunarız.



