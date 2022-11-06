Erol Bulut: 'Maçın hakkı bu değildi'

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Yukatel Kayserispor'a 2-1 yenilen Gaziantep FK'nin teknik direktörü Erol Bulut, "Oynadığımız oyun ile bu mağlubiyeti hak ettiğimizi düşünmüyorum." dedi.



Erol Bulut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bugün istemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:



"Oynadığımız oyun ile bu mağlubiyeti hak ettiğimizi düşünmüyorum. Yeterince gol pozisyona girdik, maalesef değerlendiremedik. Hafta içi de toplu ve topsuz hepsini çalıştık. Zaten ürettiğimizde zor atıyoruz ama diğer taraftan da rakip geldiğinde kolay oynuyoruz. Bugün nitekim 2 gol yedik. Pozisyonlara baktığımızda ilk yarıda şanslarımızı değerlendirmiş olsaydık daha farklı bir maç olurdu. Sonuçta futbol böyle. Yakaladığınız pozisyonları değerlendiremediğiniz zaman mağlup oluyorsunuz."



"Ben işimi en iyi şekilde devam ettirmeye çalışıyorum"



Bulut, taraftarın istifaya davet etmesi ile ilgili soru üzerine, "Tabii maç kötü gidince ya da mağlup olunca taraftarlar, tepkilerini gösterebiliyor. O konuya aslında daha farklı cevap verebilirim. Doğru yer olduğunu düşünmüyorum şu an. Aslında vereyim. Daha iyi olur. Kimlerin ne yaptırdığını çok iyi biliyoruz. Cevabım bu olsun. Taraftarın neden öyle bağırdığını devamını getirmeyeceğim. O soruyu bana değil yönetime iletmeniz gerekiyor. Ben işimi en iyi şekilde devam ettirmeye çalışıyorum. Son iki haftada yarattığımız pozisyonlara bakarsanız iki maçta 6 puan almamız gerekirken şu an 0 puan ile ayrılmış oluyoruz." diye konuştu.



