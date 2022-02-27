Erol Bulut: "Maçı Altay'a hediye ettik"

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında konuk olduğu Altay'a 3-2 yenilen Gaziantep FK'nin teknik direktörü Erol Bulut, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Erol Bulut: 'Maçı Altay'a hediye ettik'
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27 Şubat 2022 16:28
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında konuk olduğu Altay'a 3-2 yenilen Gaziantep FK'nin teknik direktörü Erol Bulut, mağlubiyetin kendi hatalarından kaynaklandığını söyledi.

Bulut, müsabakadan sonra katıldığı basın toplantısında, alınan sonucun kendilerini üzdüğünü dile getirdi.

"Maçın özeti çok basit. Bugün maçı kendi elimizle Altay'a hediye ettik." diyen Bulut, "Bunu, Altay'ı küçümsemek anlamında söylemiyorum. Onlar 3 gol attı. Kaçırdığımız pozisyonlara baktığımızda, maçı erken bitirmemiz gerekiyordu. İlk yarıda ve ikinci yarıda yakaladığımız önemli pozisyonlar var ama bunları değerlendiremedik. Bugün gol atmak istemedik maalesef." ifadelerini kullandı.

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