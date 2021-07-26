Gaziantep FK forvet hattını kaliteli bir isimle güçlendirmek için tüm şartları zorluyor.



Bir çok menajerin ve kulübün devreye girdiği Senegalli forveti kadrosuna katmak için çaba sarfeden Gaziantep FK'nın, teknik direktör Erol Bulut'un istediği M'baye Niang transferinde önemli yol katettiği öğrenildi.



Fransa'nın Rennes takımının bonservisiyle birlikte elden çıkartmayı düşündüğü M'baye Niang için tüm planları masaya yatıran ve bu doğrultuda oyuncu ve kulübüyle pazarlık halinde olan Gaziantep FK'nın bir kaç güne bu transferi netleştireceği gelen bilgiler arasında yer aldı.



15 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLMUŞTU



Gaziantep FK'nın kadrosuna katmak istediği Senegalli forvet Niang, 2019 yılında İtalya'nın Torino takımından Rennes'e 15 milyon euro bonservis bedeli ile transfer olmuştu. Kulübe yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre ise Fransız ekip oyuncu için 3.5 milyon euro bonservis bedeli istediği iddia ediliyor.



HABER: Gaziantep Güneş



