Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, Teleset Mobilya Akhisarspor'la 0-0 berabere kaldı.Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, maçın sıcak havada oynanmasının oyuncuları etkilediği kaydederek,diye konuştu.Ligde kalma barajının 38 puan olduğunu tahmin ettiğini ifade eden Bulut,şeklinde konuştu.Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk ise, iki takımın kazanıp ligde kendini garanti altına almak istediğini belirterek, şöyle dedi: