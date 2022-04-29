Erol Bulut: 'Küme düşme durumumuz olamaz'

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.



Karşılaşmayı değerlendiren Erol Bulut "Fenerbahçe, bizden 1 gol fazla atarak kazandı. Böyle maçlarda motivasyon farklı oluyor. Kulüpte ufak sıkıntılar var ama bu maç için oyuncularımı tebrik ederim. 3-2 biz de öne geçebilirdik. Fenerbahçe kazandı, kalite kendini gösterdi. Fenerbahçe'yi tebrik ederim." dedi.



Ligde kalacaklarını söyleyen Erol Bulut "Kalan 3 haftada güzel oyun ve birkaç puan alarak ligi bitirmek istiyoruz. Üç haftada sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum." diye konuştu.





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