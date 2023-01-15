Gaziantep FK teknik Direktörü Erol Bulut, Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.



Mücadeleyle ilgili konuşan Erol Bulut "70. dakikada kadar iyi oynayan Gaziantep var, önde olması gereken Gaziantep var. Pozisyonları değerlendiremedik. Kırmızıdan sonra maç bizim için bitti. Fenerbahçe'nin üstüne gidemedik. Rakip topu tuttu. Fenerbahçe maçından puan almamız lazımdı. 11 puan son dakikalara gitti." dedi.



"TEK BAŞIMIZA GÖTÜRÜYORUZ"



Büyük sıkıntılar yaşadıklarını söyleyen ve istifa kararı alan yönetime göndermede bulunan Erol Bulut "Gol atmadan sıkıntı var. Elimizde tek bir forvet var. Kanat oyuncularımız yeterli değil, bakalım ne olacak! Yeni yönetim gelecek, ne olacak? Ben de bilmiyorum ne olacağını. Başkan yok, yönetim yok! Kimle muhatap olacağımızı bilmiyoruz. Tek başımıza götürüyoruz." ifadelerini kullandı.



"FENERBAHÇE'DE 5, BENDE 1 FORVET"



Transfere ihtiyaçlarının olduğunu vurgulayan Erol Bulut "Fenerbahçe'nin 5, benim 1 forvetim var! Biz sıkıntı yaşıyoruz. Yönetim istifa etti, önümüzdeki hafta neler olacak bilmiyoruz. Acilen transfer yapmamız lazım. Forvet, ofansif orta saha transferlerine ihtiyacımız var. Ayın 15'i çok fazla zaman kalmadı. Kadro derinliği yok. 6 genç var, onları değerlendirmeye çalışıyoruz. Ama bu maçlarda onları değerlendiremezsiniz. En az 3 futbolcu daha lazım. Sezon başında da söyledim, yetersiziz. Ekonomik sorunlar var. Daha da büyük sıkıntılar yaşayacağız gibi görünüyor." dedi.



"KULÜBÜ FIFA'YA ŞİKAYET ETTİLER"



Gaziantep'te futbolcuların para alamadığını söyleyen Erol Bulut "Futbolcuların çoğu paralarını alamadıkları için kulübü FIFA'ya şikayet etti." açıklamasını yaptı.



"1,5 YILDIR PARA ALAMADIM, ŞİKAYET ETMEDİM"



Kendisinin kulübü şikayet etmediğini söyleyen Erol Bulut "Ben 1,5 yıldır para alamıyorum, kulübü şikayet etmedim. Futbolcularıma kanunen haklarını arayabileceklerini ama bu durumu sahaya yansıtmamalarını gerektiğini söyledim. Onlar sorunları sahaya yansıtmadı, sonuna kadar mücadele ettiler. Futbolcuların, menajeriyle birlikte FIFA'ya gitmesi en doğal hakkı. ben şikayet etmedim. benim avukatım "Ödemeler ne olacak diye bir yazı gönderdi. Şikayet etmedim." diye konuştu.





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