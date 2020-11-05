'Tatile mutlu girelim'

'Eksikleri kapatacağız'

Fenerbahçe'de sıra Konyaspor'a geldi. Ligde oynadığı son 4 karşılaşmada Karagümrük, Göztepe, Trabzonspor ve Antalyaspor'u yenerek maç fazlasıyla zirveye çıkan Sarı-Lacivertliler, yakaladığı müthiş seriyi Konya karşısında da sürdürmek istiyor.Erol Bulut, bu mücadelenin hazırlıklarını hemen başlatarak ne kadar önem verdiğini gösterdi. Başarılı teknik adam, çarşamba günü oyuncularıyla yaptığı toplantıda da bir dizi uyarılarda bulundu.45 yaşındaki çalıştırıcı, Konya maçı sonrası Milli araya gireceklerini hatırlatarak, "Bu süreçte dinlenme imkanı bulacağız. Galibiyetle, lig lideri olarak Milli araya gidelim ve huzurlu, mutlu bir şekilde tatilimizi yapalım. Konyaspor son haftalarda istikrarsız sonuçlar alıyor. İnişli çıkışlı bir grafik çiziyor. Ancak bu sizi yanıltmasın. Karşımızda, Beşiktaş'ı 4-1 yenmeyi başarmış bir takım olacak. Bu da onları asla hafife almamamız gerektiğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.Erol Bulut, çok iyi bir form yakaladıklarının altını çizerek, "Bunu devam ettirebilecek kapasitemiz var. Milli arada eksiklerimizi kapatmak için de fırsatımız olacak. Sonrasında çok daha iyi olacağız. Bu nedenle Konya'yı kayıpsız geçmek bizim için son derece önemli" diye konuştu.