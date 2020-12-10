Bu sezon sahasında oynadığı 5 karşılaşmada 2 galibiyet alabilen sarı-lacivertliler artık bu durumu düzeltmek istiyor.



Teknik direktör Erol Bulut antrenmanlarda kapalı savunmaları açmak için özel çalışmalar yaptırmaya başladı. Duran toplar, daha hızlı pas, kanat organizasyonları ve pres üzerinde duruluyor.



Bulut, şampiyonluk için içerdeki puan kayıplarına son vermeleri gerektiğini hatırlatırken, Malatya maçıyla birlikte 'Kadıköy'den çıkış yok' sloganını tekrar hayata geçirmeleri gerektiğini dile getirdi.



NAZIM VE MARCEL HAZIR



Öte yandan oyuncular dünkü antrenmanda pas, pres ve duran top uygulamaları ile taktik çalışmalar gerçekleştirdi. Erol Bulut'un elinde kalem kağıtla sürekli talimat verip, uyarılarda bulunması dikkat çekti.



Samandıra'daki antrenmana sakatlıkları devam eden Enner Valencia, Mauricio Lemos, Kemal Ademi, Mbwana Samatta ve Diego Perotti katılmazken, iyileşen Nazım Sangare ve önceki gün salonda özel program uygulayan Tisserand takımla birlikte çalıştı.





