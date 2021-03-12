Erol Bulut: "Kendimizi affettirelim"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Gençlerbirliği maçı öncesinde oyuncularla toplantı gerçekleştirdi.

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Erol Bulut: 'Kendimizi affettirelim'
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12 Mart 2021 12:26
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, dün antrenman öncesi oyuncularla toplantı yaptı.

Kadıköy'de bir türlü istedikleri sonuçları alamadıklarını hatırlatan Bulut, "Buna son vermenin, yeni bir başlangıç yapmanın zamanı geldi. Konya'da ne kadar iyi bir takım olduğumuzu gösterdik. Şimdi sahamızda Gençlerbirliği karşısında yine güzel futbol oynayıp, bol gollü bir galibiyet alarak kendimizi affettirelim" dedi.



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