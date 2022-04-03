Erol Bulut: 'Kazanmayı hak etmediğimiz bir maç oldu'

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa'ya deplasmanda 2-1 kaybeden Gaziantep FK'da Erol Bulut'tan açıklamalar geldi.



Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, galip gelmelerini sağlayacak bir oyun ortaya koyamadıklarını belirtti.



Haklı bir mağlubiyet yaşadıklarını dile getiren Bulut, "Başından sonuna kadar kazanmayı hak etmediğimiz bir maç oldu. Nedenlerini biliyorum ama bunları kendi aramızda konuşmamız lazım. Maçın başından sonuna kadar oyunun içinde yoktuk. Futbolcularımın performansı istenilen seviyede değildi. Bu kadar inişli çıkışlı performans olmaması lazım. Nedenlerini net biliyoruz. Söylenecek fazla bir şey yok." ifadelerini kullandı.





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