Erol Bulut: "Kazanmayı hak etmediğimiz bir maç oldu"

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Kasımpaşa karşısaında aldıkları mağlubiyet sonrası konuştu

Haber; AA
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Erol Bulut: 'Kazanmayı hak etmediğimiz bir maç oldu'
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03 Nisan 2022 16:25
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa'ya deplasmanda 2-1 kaybeden Gaziantep FK'da Erol Bulut'tan açıklamalar geldi.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, galip gelmelerini sağlayacak bir oyun ortaya koyamadıklarını belirtti.

Haklı bir mağlubiyet yaşadıklarını dile getiren Bulut, "Başından sonuna kadar kazanmayı hak etmediğimiz bir maç oldu. Nedenlerini biliyorum ama bunları kendi aramızda konuşmamız lazım. Maçın başından sonuna kadar oyunun içinde yoktuk. Futbolcularımın performansı istenilen seviyede değildi. Bu kadar inişli çıkışlı performans olmaması lazım. Nedenlerini net biliyoruz. Söylenecek fazla bir şey yok." ifadelerini kullandı.

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