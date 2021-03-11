Erol Bulut: 'Kadıköy'ü rakipler için kabusa çevirelim'

Sahasında en çok maç kaybettiği (5) sezonlardan birini yaşayan Fenerbahçe, bu hafta Gençlerbirliği sınavıyla Kadıköy'de yeni bir başlangıç yapmayı hedefliyor..
Öğrencileriyle mini bir toplantı yapan teknik direktör Erol Bulut, sezon sonuna kadar Ülker Stadı'nda oynanacak 6 maçı da kazanmaları gerektiğini belirtip, "Şampiyonluk yolunda sahamızda kayba tahammülümüz yok. Geçmiş yıllarda olduğu gibi Kadıköy'ü rakipler için kabusa çevirmeliyiz. Hatalarımızdan dersler çıkardığımızı düşünüyorum. Dış sahadaki istikrarı kendi evimizde de gösterirsek, hedeflediğimiz şampiyonluğa rahat ulaşırız" sözlerini sarfetti.
Öğrencileriyle mini bir toplantı yapan teknik direktör Erol Bulut, sezon sonuna kadar Ülker Stadı'nda oynanacak 6 maçı da kazanmaları gerektiğini belirtip, "Şampiyonluk yolunda sahamızda kayba tahammülümüz yok. Geçmiş yıllarda olduğu gibi Kadıköy'ü rakipler için kabusa çevirmeliyiz. Hatalarımızdan dersler çıkardığımızı düşünüyorum. Dış sahadaki istikrarı kendi evimizde de gösterirsek, hedeflediğimiz şampiyonluğa rahat ulaşırız" sözlerini sarfetti.