Erol Bulut: "Kadıköy'ü de çözeceğiz"

Deplasmanda 6'da 5 yapan Fenerbahçe evinde sıkıntı yaşıyor. Erol Bulut, "Onu da çok çalışarak çözeceğiz" diye konuştu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Erol Bulut: 'Kadıköy'ü de çözeceğiz'
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08 Aralık 2020 12:14
Fenerbahçe deplasmanda bu sezon 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik alarak 16 puan toplarken; Kadıköy'de tekledi. İçerdeki 5 maçın sadece 2'si kazanıldı (2M/1B). Erol Bulut bu sorunu da aşacaklarını söyledi.

Sarı-lacivertli hoca, "Deplasmanda daha rahat oynuyoruz gibi gözüküyor. Aslında kendi evimizdeki maçları daha rahat oynamamız gerekiyor. Orada rakipler daha fazla mı kapanıyor, ondan olabilir. Onu da iyi çalışarak çözmeye çalışacağız" dedi.

DEPLASMANDA LİDER

Sarı-Lacivertliler, geride kalan 11 haftanın 6'sında rakiplerine konuk oldu. Kanarya, bu karşılaşmalarda 5 galibiyet alırken, Galatasaray ile Türk Telekom Stadı'nda golsüz berabere kaldı. Fenerbahçe, hanesine 16 puan yazdırarak bu alanda ligin zirvesinde yer aldı. Kanarya'nın Kadıköy karnesi ise 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle toplam 7 puan...



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