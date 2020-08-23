Erol Bulut: "İtalya ve Polonya'dan teklif aldım"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, sarı-lacivertli takıma gelmeden önce aldığı teklifleri açıkladı.

Haber; Sporx.com
Erol Bulut: 'İtalya ve Polonya'dan teklif aldım'
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23 Ağustos 2020 19:05
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Topuk Yaylası'nda gazetecilerle yaptığı sohbette aldığı teklifleri de açıkladı.

Erol Bulut, Fenerbahçe'ye gelmeden önce Avrupa'dan 3 kulübün kendisine teklif yaptığını dile getirdi. Geçen sene Avrupa'ya gitme imkanı yakaladığını ve sarı-lacivertli kulübe gelmeden de aynı imkana sahip olduğunu aktaran Bulut, "Yurt dışından 2 ayrı ülkeden en az 3 teklif vardı. Bunların ikisi İtalya, biri ise Polonya." şeklinde görüş belirtti.



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