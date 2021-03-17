Erol Bulut: "İstifa yok! Düşünmüyorum"

Pazar günü derbide Beşiktaş'la karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'tan çarpıcı istifa sözleri geldi. Başkan Ali Koç ise flaş bir karara imza attı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Erol Bulut: 'İstifa yok! Düşünmüyorum'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Mart 2021 07:54
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'tan çarpıcı istifa açıklaması gelirken, Başkan Ali Koç ise flaş bir karara imza attı.

Takımın kötü gidişi nedeniyle Fenerbahçe ile bağları kopma noktasına gelen teknik direktör Erol Bulut, gözünü tamamen pazar günü Beşiktaş ile oynayacakları maça çevirdi.

Sabah'ta yer alan habere göre; Derbinin son şansı olacağı konuşulan 46 yaşındaki çalıştırıcının Sarı-Lacivertli yöneticilerle yaptığı görüşmede, "Bu takım Beşiktaş'ı yener ve tekrar şampiyonluk havasına girer" dediği öğrenildi.

Kendisine güvendiğini belirten Bulut'un, "İstifa etmeyi kesinlikle düşünmüyorum. Fenerbahçe kötü futbol oynamıyor. İstatistikler de beni destekliyor. Sadece gol sorununu çözmemiz lazım" ifadesini kullandığı kaydedildi.

ALİ KOÇ, EROL BULUT'LA GÖRÜŞECEK

Bu arada Başkan Ali Koç'un bugün Erol Bulut ile bir görüşme yapacağı bildirildi. 







Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.