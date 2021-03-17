Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'tan çarpıcı istifa açıklaması gelirken, Başkan Ali Koç ise flaş bir karara imza attı.



Takımın kötü gidişi nedeniyle Fenerbahçe ile bağları kopma noktasına gelen teknik direktör Erol Bulut, gözünü tamamen pazar günü Beşiktaş ile oynayacakları maça çevirdi.



Sabah'ta yer alan habere göre; Derbinin son şansı olacağı konuşulan 46 yaşındaki çalıştırıcının Sarı-Lacivertli yöneticilerle yaptığı görüşmede, "Bu takım Beşiktaş'ı yener ve tekrar şampiyonluk havasına girer" dediği öğrenildi.



Kendisine güvendiğini belirten Bulut'un, "İstifa etmeyi kesinlikle düşünmüyorum. Fenerbahçe kötü futbol oynamıyor. İstatistikler de beni destekliyor. Sadece gol sorununu çözmemiz lazım" ifadesini kullandığı kaydedildi.



ALİ KOÇ, EROL BULUT'LA GÖRÜŞECEK



Bu arada Başkan Ali Koç'un bugün Erol Bulut ile bir görüşme yapacağı bildirildi.











