Erol Bulut istedi, Fenerbahçe anlaştı: Enner Valencia

Fenerbahçe'de forvet transferinde bonservisi elinde olan Enner Valencia konusunda flaş gelişmeler var.

Erol Bulut istedi, Fenerbahçe anlaştı: Enner Valencia
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18 Ağustos 2020 16:36
Transferin hızlı takımlarından Fenerbahçe'de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Sarı Lacivertli ekip Vedat Muriqi'nin olası ayrılığına hazırlanıyor.

TRT Spor'un haberine göre; Teknik direktör Erol Bulut'un istediği isimlerin başında gelen Enner Valencia ile prensip anlaşmasına varıldı. Son adkika pürüzü olmaması durumunda Valencia yeni sezonda Fenerbahçe forması giyecek.

2017 yılında Meksika ekiplerirnden Tigres'e transfer olan 30 yaşındaki santrforun bonservisi elinde bulunuyor. Ekvadorlu yıldızın menajerliğini ise Ahmet Bulut üstleniyor.

Enner VAalencia geçen sezon 29 maçta forma giyerken 2 gol 5 asistlik performans sergiledi. 

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