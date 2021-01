Erol Bulut: 'İrfan Can Kahveci için konuşmayacağım'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Rizespor'u 1-0 mağlup ettikleri maçın sonrasında basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



İrfan Can Kahveci transferi için görüşleri sorulan Bulut, "İrfan Can ile ilgili fazla bir şey söylemeyeceğim. Söylemem gereken tek şey var, şu anda Başakşehir'de oynuyor." cevabını verdi.



Her maçı kazanmak için oynadıklarını vurgulayan teknik adam, "Biz her maçı kazanmak istiyoruz. Bu dostluk maçı olur, kupa maçı olur, lig maçı olur... Evde kazandığımız için mutluyuz, umarım deplasmanda da galibiyetler yaşarız. Önümüzde 19 haftalık bir süreç var, maksimum galibiyeti alıp şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz." dedi.



Takıma hızlıca adapte olan Attila Szalai ile ilgili de düşünceleri sorulan Bulut, "Attila Szalai'yi iyi analiz ettik, kendisini birkaç maçtai zlemiştik. Takımımıza iyi uyum sağladı. Bunun nedeni de takım arkadaşları çok iyi karşıladı, ona yardımcı oluyorlar. Osayi olsun, Mesut olsun, onlar da en kısa sürede takımda yerini bulacak çünkü takımın ve futbolcuların karakteri düzgün, gelenlere en iyi şekilde yardımcı oluyorlar." diye konuştu.