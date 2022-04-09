Erol Bulut: "İlk yarı çok farklı olabilirdi"

Gaziantep FK'nin hocası Erol Bulut, Trabzonspor ile berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Erol Bulut: 'İlk yarı çok farklı olabilirdi'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Nisan 2022 22:59
Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldıkları maç sonrası konuştu.

Mücadeleyi değerlendiren genç teknik adam, "İyi bir oyun oynadık. Trabzonspor gibi kaliteli bir takıma karşı oynadık. Defans ve hücumda iyiydik. İlk yarı farklı bir skorla içeri girebilirdik. Beraberlik iki takım da iyi bir sonuç. Kazansaydık, daha mutlu olurduk." ifadelerini kullandı.

"Sezon başındaki hedefimizden uzağız." diyen Erol Bulut, "Daha iyisini yapabilirdik. Atamadığınız zaman puan alamıyorsunuz. Bunun üzerine çalışacağız. Gelecek sezona daha iyi hazırlanacağız." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.