Erol Bulut, ilk mağlubiyetini aldı!

Erol Bulut'un takımı Champhionship ekibi Cardiff, ligin 2. hafta maçında Queens Park Rangers ile karşılaştı.
Cardiff City Stadium'da oynanan maçı konuk ekip 2-1 kazandı. QPR'ye galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Armstrong ve 65. dakikada Paal kaydetti. Cardiff'in tek golü 78. dakikada Ugbo attı.
İlk hafta maçında da Leeds United ile 2-2 berabere kalan Erol Bulut'un takımı henüz galibiyetle tanışamadı.
Ligin bir sonraki haftasında Cardiff, deplasmanda Leicester City ile karşılaşacak. QPR ise Ipswich Town ile oynayacak.
Cardiff City Stadium'da oynanan maçı konuk ekip 2-1 kazandı. QPR'ye galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Armstrong ve 65. dakikada Paal kaydetti. Cardiff'in tek golü 78. dakikada Ugbo attı.
İlk hafta maçında da Leeds United ile 2-2 berabere kalan Erol Bulut'un takımı henüz galibiyetle tanışamadı.
Ligin bir sonraki haftasında Cardiff, deplasmanda Leicester City ile karşılaşacak. QPR ise Ipswich Town ile oynayacak.