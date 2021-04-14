Erol Bulut ile Volkan Demirel'den ortak iş

Fenerbahçe'deki teknik direktörlük macerası biten Erol Bulut'un kasap dükkanı açtığı kaydedildi.

Haber; Hürriyet
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Erol Bulut ile Volkan Demirel'den ortak iş
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14 Nisan 2021 11:30
Fenerbahçe'deki teknik direktörlük macerası biten Erol Bulut ticarete atıldı. O artık kasap! Ortağı da tanıdık: Volkan Demirel...

Hürriyet Gazetesi'nden Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Erol Bulut, Fenerbahçe'de yardımcılığını yapan Volkan Demirel'le birlikte Acarkent'te kasap dükkanı açtı.

"Bir Kasap" ismiyle hizmet veren dükkanın restoran bölümü yok. Ancak et tutkunlarının her türlü ihtiyacını karşılayacak ürünler mevcut. Özellikle Amerikan usulü "T'bone steak"ler hazırlayan dükkanın şimdiden hatırı sayılır bir müşteri kitlesi oluşmuştuğu kaydedildi



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