Erol Bulut ile Valerien Ismael yenişemedi!

Erol Bulut'un çalıştırdığı Cardiff, Valerien Ismael'in takımı Watford ile 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Erol Bulut ile Valerien Ismael yenişemedi!
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07 Ekim 2023 18:53
Son güncelleme 07 Ekim 2023 19:01
Erol Bulut'un çalıştırdığı Cardiff, Valerien Ismael'in takımı Watford ile karşılaştı.

Cardiff City Stadium'da oynanan maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Ev sahibi ekibin golü 26. dakikada McGuinness'ten geldi. Watford'a bir puanı 54. dakikada Bayo kazandırdı.

Bulut'un öğrencileri ligde toplam 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Valerien Ismael, üst üste 5. maçından galibiyet çıkaramadı.

Cardiff bu sonuçla ligde puanını 17 yaptı. Watford ise puanını 10'a çıkardı.

Ligin bir sonraki haftasında Watford, Wednesday'i konuk edecek. Cardiff ise Blackburn'ü ağırlayacak.

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