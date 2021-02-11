Erol Bulut için kritik şubat

Fenerbahçe'de tehlike çanları Erol Bulut için çalıyor... Derbide Galatasaray'a yenilerek liderliği ezeli rakibine kaptıran Sarı-Lacivertliler, salı günü de Türkiye Kupası çeyrek final maçında Başakşehir'e mağlup olarak turnuvaya veda etti. Üst üste alınan kötü sonuçlar sonrasında eleştiri okları yeniden Teknik Direktör Erol Bulut'a çevrildi. Bulut, oyuncu tercihleri ve yaptığı değişiklikler yüzünden hedef tahtasına otururken kaderi de bu ay içinde oynanacak üç maça bağlı...



BAHARI GÖREMEYEBİLİR





Erol Bulut yönetimindeki Fenerbahçe, cumartesi günü Süper Lig'in 25. haftasında Karagümrük ile karşılaşacak. Önemli eksikleri bulunan Sarı-Lacivertliler'de bu mücadeleden alınacak kötü bir sonuç takıma hem şampiyonluk yarışında yara aldıracak hem de Teknik Direktör Erol Bulut için daha sıkıntılı günler başlayacak. Fenerbahçe bu maçın sonrasında Göztepe ve ardından da Trabzonspor ile deplasmanda oynayacak. Bu üç maçta yaşanacak olası puan kayıpları Erol Bulut'un Fenerbahçe kariyerini sonlandırabilir. Kısacası Bulut, baharı göremeyebilir.



İşte Erol Bulut'un kaderini belirleyecek olan fikstür:



13 Şubat: Karagümrük (D)

21 Şubat: Göztepe

28 Şubat: Trabzonspor (D)



"İKİNCİ İFLAS"



Alman basını, Fenerbahçe'nin Galatasaray'a yenilmesinin ardından Ziraat Türkiye Kupası'ndan da elenmesini manşetlerine taşıdı. Bild, "Mesut Özil'in ikinci acı iflası" manşetiyle haberi okuyucularına duyurdu.



