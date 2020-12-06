Erol Bulut: 'Hücumdaki liderim sensin'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Denizlispor deplasmanında, Beşiktaş yenilgisinin yaralarını sarmak istiyor ve işi sıkı tutuyor. 45 yaşındaki hoca, bu zorlu maçta en çok Mert Hakan Yandaş'a güveniyor.



Oyuncusuyla özel bir görüşme yapan Bulut, "Hücumdaki liderim sensin" derken, Gençlerbirliği maçındaki gibi bir performans beklediğinin altını çizdi. Gustavo'nun yokluğunda takım savunmasına yardım etmesi konusunda da talepte bulundu.



İLK 11 MAÇINDA GOLÜNÜ ATMIŞTI



Fenerbahçe'ye yılın transferi olarak gelen Mert Hakan, yaşadığı sakatlık dolayısıyla bu sezon sadece bir maçta ilk 11'de görev yapabildi o da G.Birliği deplasmanı oldu. 26 yaşındaki oyuncunun 10 numara pozisyonunda forma giydiği karşılaşma, sarılacivertlilerin en iyi istatistiklere ulaştığı mücadeleydi. Yandaş da o maçta ilk golünü atmıştı.



GÜRCAN BİLGİÇ DİYOR Kİ



"Kupa maçında Fenerbahçe farklı kazanırken, atılan gollerin hemen hepsinde top her türlü Mert Hakan'ın ayağına değdi. Atağı başlatan, ya asisti yapan ya da asist pasını veren isimdi. Beşiktaş karşılaşmasında çok hatalar yaptı ama elini taşın altına soktu. İkinci golü hazırlayanıydı. Eğer ligin geleceğinde Ozan Tufan göbekte yer alacaksa forvet arkası için birisini hazırlamanız lazım. Şu anki duruma baktığımızda Mert Hakan, Pelkas'ın önünde gözüküyor. Hem hangi takımda oynadığını biliyor, hem de karakter olarak kaçan, saklanan bir oyuncu değil. Ama maç oynamaya çok fazla ihtiyacı var."



