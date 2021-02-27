Erol Bulut hücum hattı ile özel olarak görüştü

Fenerbahçe'de Erol Bulut, Trabzonspor maçı öncesinde Cisse, Thiam, Valencia gibi hücum oyuncularına uyarılarda bulundu.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Erol Bulut hücum hattı ile özel olarak görüştü
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27 Şubat 2021 10:52
Enner Remberto Valencia Lastra
Enner Remberto Valencia Lastra
Fenerbahçe
Trabzonspor maçı öncesinde sıkıntılı günler geçiren Fenerbahçe'de Teknik Direktör Erol Bulut hücum oyuncularıyla özel bir toplantı gerçekleştirdi.

Girdiği gol pozisyonlarının yüzde 9.5'ini gole çeviren Fenerbahçe'de Erol Bulut'un Cisse, Thiam, Valencia gibi yıldızlara uyarılarda bulunduğu ve Trabzonspor maçı öncesinde isteklerde bulunduğu öğrenildi. F.Bahçe, Göztepe maçında pozisyonlara girmiş ama değerlendirememişti.



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