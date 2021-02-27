Erol Bulut hücum hattı ile özel olarak görüştü

Trabzonspor maçı öncesinde sıkıntılı günler geçiren Fenerbahçe'de Teknik Direktör Erol Bulut hücum oyuncularıyla özel bir toplantı gerçekleştirdi.
Girdiği gol pozisyonlarının yüzde 9.5'ini gole çeviren Fenerbahçe'de Erol Bulut'un Cisse, Thiam, Valencia gibi yıldızlara uyarılarda bulunduğu ve Trabzonspor maçı öncesinde isteklerde bulunduğu öğrenildi. F.Bahçe, Göztepe maçında pozisyonlara girmiş ama değerlendirememişti.
Girdiği gol pozisyonlarının yüzde 9.5'ini gole çeviren Fenerbahçe'de Erol Bulut'un Cisse, Thiam, Valencia gibi yıldızlara uyarılarda bulunduğu ve Trabzonspor maçı öncesinde isteklerde bulunduğu öğrenildi. F.Bahçe, Göztepe maçında pozisyonlara girmiş ama değerlendirememişti.