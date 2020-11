Erol Bulut: 'Her şeyini veren bir Fenerbahçe'

Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut, Antalyaspor'u 2-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

ÇOK GOL POZİSYONU YAKALADIK



Antalyaspor karşısında çok pozisyon bulmalarına rağmen çok zorlandıklarını ifade eden Bulut, "İlk başta bu galibiyeti Koray Şener kardeşimize armağan ediyoruz. Maça bakınca, kesinlikle kazanmak istediğimiz bir maçtı. Böyle takımlar zor demiştim. Sonlara doğru böyle gerçekleşti. Biraz da bize bağlı oldu. 11 net gol pozisyonu var. Rakip 11 kişi sahada ilk yarı oynarken de bu pozisyonlar vardı. İkinci yarı biraz daha baskılı oynamaya çalıştık. Gol bulduk ama rakip 1 kere geldi, konsantrasyon eksikliğinden yediğimiz gol oldu. İşimiz ondan sonra zorlaştı." dedi



HER ŞEYİNİ VEREN BİR FENERBAHÇE VAR



Kazanmak için sahada her şeyi veren bir Fenerbahçe olduğunun altını çizen Bulut, "Rakip kale önünde duvar kurdu ama biz yeterince gol pozisyona girdik. Çalışmaya devam edeceğiz. Konsantrasyon eksikliği oluyor bazen son paslarda ,son vuruşlarda. Kesinlikle düzeltmemiz lazım. 40 üzerinde orta yaptık, 15-20 tanesi isabetli. Direkten dönenler var. Galibiyet için son ana kadar elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. İki pozisyon var taçtan. Çalıştık bunları. İki gol bulabilirdik ama bulamadık. Biz çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.