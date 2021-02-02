Erol Bulut: 'Hatayspor maçı en zorlardan biri'

Erol Bulut, Hatayspor maçı öncesinde son idmanın ardından öğrencilerine bir konuşma yaptı.



Başarılı teknik adam, "Sezonun ikinci yarısına galibiyetle başladık ve lider olduk. Ancak önemli olan zirveye çıkmak değil, burada kalıcı olmak. Daha yolumuz çok uzun. Oynayacağımız 19 maç var. Hatayspor sınavı, bunlar arasında en zorlu olanlarından biri" diye konuştu.



Rakibin çok tehlikeli olduğunun altını çizen Erol Bulut, "Başakşehir karşısında neler yaptıklarını gördünüz. Yapacağımız her hatayı cezalandırabilecek bir takım. Çok dikkatli olmalıyız" dedi.







