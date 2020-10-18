Erol Bulut: 'Hakemden memnun değiliz'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Göztepe'yi 3-2 yendikleri maçın ardından hakeme tepki gösterdi.



Hakem Atilla Karaoğlan'ın performansını değerlendiren Erol Bulut, "Hakemin performansından bugün memnun olmadık. Göztepe'nin penaltısının uzaktan yakından penaltıyla ilgisi yok, hakemin en azından VAR'a gidip kontrol etmesi gerekiyordu ama onu da yapmadı. Çok uzun haftalar var ve hakemlerin her takım için çok daha dikkatli olması gerekiyor. Bu hakem de dikkat etsin" dedi.