Erol Bulut: 'Göztepe'ye 5-6 yapabilirdik'

Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut, Göztepe karşısında aldıkları 3-2'lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Hakem Atilla Karaoğlan'ın performansını değerlendiren Erol Bulut, "Hakemin performansından bugün memnun olmadık. Göztepe'nin penaltısının uzaktan yakından penaltıyla ilgisi yok, hakemin en azından VAR'a gidip kontrol etmesi gerekiyordu ama onu da yapmadı. Çok uzun haftalar var ve hakemlerin her takım için çok daha dikkatli olması gerekiyor" dedi.



Göztepe karşısında 5-6 gol atma şansını yakaladıklarını ifade eden Bulut, "Maça iyi başladık, istediğimiz gibi de gitti. İlk yarıda bir kaç gol daha atabilirdik. "Ben 5 diyeyim siz 6 deyin, net gol pozisyonlarımız var. 3 gol attık ama 5-6 yapabilirdik, bunu başarabilirdik ama değerlendiremedik. Bu konu üzerinden daha fazla çalışacağız ve bu soprunu ortadan kaldıracağız" şeklinde konuştu.



Takım olarak gelişmek zorunda olduklarını ifade eden Bulut, "Her hafta geçtikçe takım daha iyiye gidiyor. Takımın yarısı zaten yoktu, milli takımlara gitmişti. Her hafta üzerine koyarak gitmek istiyoruz; daha çok çalışmamız lazım, 35 hafta daha var ve yakaladığımız pozisyonları gole çevirme konusunda kendimizi geliştirmek zorundayız. Biz bireysel olarak değil, takım olarak değerlendiriyoruz, dolayısıyla hiçbir futbolcumun bireysel performansını değerlendirmem" dedi.