Erol Bulut: "Göztepe karşısında hata lüksümüz yok"

Ligde Karagümrük'ü yenerek derbi sonrası moral bulan Fenerbahçe'de Erol Bulut, takımına seslendi: "Trabzon deplasmanına moralli gitmek istiyorsanız, Göztepe maçını mutlaka kazanmalısınız"

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Erol Bulut: 'Göztepe karşısında hata lüksümüz yok'
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21 Şubat 2021 12:23
Ligde şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, Göztepe karşılaşması öncesi futbolcularını uyardı.

Fanatik Gazetesi'nden Yusuf Dursun'un haberine göre; Erol Bulut, "Trabzon deplasmanına moralli gitmek istiyorsanız, Göztepe maçını mutlaka kazanmalısınız" dedi.

90 dakika boyunca ciddiyeti ellerinden bırakmayacaklarını da vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, "Artık kritik haftalara girdik. Bu aşamada kaybedilecek puanlar, zirve yarışında bizi bir hayli zorlar. Şu anda zirveye göz dikmiş, en az 4 takım var. Hata lüksümüz yok" ifadelerini kullandı.

"SAYGI DUYACAĞIZ AMA..."

Deneyimli teknik adam sözlerine "Göztepe'ye saygı duyacağız. Ancak gücümüzü de sahaya yansıtıp, bu karşılaşma sonunda gülen taraf olacağız. Ancak bu maçta alınacak galibiyet, bizim Trabzon deplasmanına daha moralli daha güvenli gitmemizi sağlayacak. Sizlerden Göztepe maçında gereksiz kartlar görmemenizi ve takımınızı Trabzonspor karşısında eksik bırakmamanızı istiyorum" diyerek son verdi.





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